Brozovic comanda il campo con il Brasile. Adesso il mondo ai suoi piedi!

La Croazia incredibilmente passa alle semifinali dei Mondiali (vedi articolo). La favorita numero uno per la vittoria finale, il Brasile, esce contro la squadra di Dalic, che scrive la storia. Marcelo Brozovic comanda anche contro il Brasile, tutto il mondo ai suoi piedi!

LEADER – Marcelo Brozovic conquista il mondo nella partita più difficile della sua carriera. Casemiro, Paqueta e Neymar davanti a se, ma nulla da fare. Anche oggi il croato comanda il centrocampo e fa valere la sua corsa, la sua qualità e l’immenso spirito di sacrificio per la maglia della nazionale. Gioca 114 minuti, lascia i suoi compagni poco prima del gol del pareggio di Bruno Petkovic e corre per esultare come mai forse ha fatto. Modric e Kovacic completano il centrocampo più forte del mondo, che non ha difetti e guida un’intera nazione. Con la Croazia a Brozovic sono richiesti gli stessi compiti di quelli che già ripete all’Inter. I risultati non deludono affatto e il Commissario tecnico Dalic non si priva facilmente del suo regista.

Brozovic, mai fermo in campo!

INFINITO – Ciò che rimane nella mente di tutti in questo Mondiale di Brozovic è la corsa. Nell’ultimo match è arrivato il record di chilometri percorsi: 16,7 contro il Giappone, a cui si sono aggiunti anche la freddezza dal dischetto nella lotteria finale dei calci di rigore. Questo pomeriggio il croato ha corso più di 15 chilometri, coprendo tutto il campo e le lacune lasciate spesso dai suoi compagni, soprattutto sulle fasce. Neymar ha trovato poco spazio al centro, ha segnato su una magia e ha sofferto enormemente il pressing del numero 77 nerazzurro. Dalic reputa Brozovic insostituibile: dopo lo stop per infortunio con l’Inter 5 partite da titolare consecutive ai Mondiali. Ora è tempo di conquistare la seconda finale consecutiva dei Mondiali e provare a riprendersi ciò che è stato tolto dalla Francia nel 2018.