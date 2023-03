Brozovic cerca la sua svolta: col Lecce serve un segnale dal campo

In Inter-Lecce serve un passo avanti da Marcelo Brozovic. Il croato non ha ancora ritrovato il suo miglior rendimento, e la squadra ha bisogno del suo leader.

PARTITA IN CUI DIMOSTRARE – Inter-Lecce sarà un test per Marcelo Brozovic. Il croato è tornato titolare da due partite. Nell’ultima col Bologna anche capitano. Ma il suo rendimento in campo non è ancora quello dei tempi migliori. E con la squadra in un momento delicato serve una risposta proprio da lui.

STAGIONE DIFFICILE – Il croato infatti in questa stagione si è visto poco. Almeno in maglia Inter. Titolare all’inizio, nel momento collettivo più difficile. Poi infortunato. E di fatto ancora non tornato. Complice il Mondiale ci ha messo cinque mesi a tornare titolare. Ma il rendimento non è ancora il suo, quello vero. Brozovic sta sorprendentemente faticando a riprendere in mano le redini di quella che fino a un anno fa era la sua squadra. E solo sua, senza alternative. Adesso qualcosa è cambiato. E all’Inter serve che il centrocampista vada oltre questa difficoltà.

ELEVARE IL RENDIMENTO – Brozovic è uno dei leader dell’Inter. L’anima assoluta del centrocampo e del gioco. Un motore insostituibile nelle due fasi. E non averlo al top è un problema per Inzaghi. Alla squadra serve come referente. Come riferimento nei momenti difficili. La versione sbiadita, in tutto, vista col Bologna alimenta dubbi e voci di mercato. C’è solo un modo di cancellare tutto questo: una prestazione da Brozovic col Lecce.