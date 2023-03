Brozovic, ballotaggio per Inter-Lecce tra le voci di mercato

Si avvicinano le 18, orario del calcio d’inizio di Inter-Lecce a San Siro. Tra le scelte di Simone Inzaghi da confermare, c’è anche il ballottaggio tra Marcelo Brozovic ed Henrikh Mkhitaryan. Non è sicura la titolarità del croato, al centro anche delle voci di mercato

BALLOTTAGGIO E MERCATO – Marcelo Brozovic potrebbe anche partire dalla panchina in Inter-Lecce di questa sera, con Henrikh Mkhitaryan pronto a scendere nuovamente in campo dal primo minuto. Il croato sembrava essere certo della titolarità, ma il ballottaggio con il centrocampista armeno è ancora aperto. Il tutto mentre impazzano le voci di mercato. Perché proprio Brozovic potrebbe essere tra i sacrificati nel prossimo mercato estivo in nome del bilancio. Il tutto perché, grazie anche all’esplosione di Hakan Calhanoglu come vertice basso, la presenza del croato non è più così fondamentale per il centrocampo dell’Inter. Un’ulteriore conferma potrebbe arrivare anche dalle scelte per questa sera.