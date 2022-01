Brozovic, annuncio del rinnovo tra domani e martedì?

L’Inter probabilmente ha chiuso il suo mercato invernale con il doppio colpo Gosens-Caicedo. L’attenzione ora è sui rinnovi con Marcelo Brozovic pronto a firmare il prolungamento del contratto con i nerazzurri. La data buona potrebbe essere già domani?

DATA – L’Inter ha piazzato in questo mese di gennaio un doppio colpo che serve nell’immediato ma anche per il futuro. Robin Gosens e Felipe Caicedo sono due mosse mirate a rinforzare la rosa nell’immediato ma anche per le stagioni prossime, soprattutto con il tedesco. Ora però è giunto il momento di mettere nero su bianco il contratto di Brozovic per blindarlo e tenerlo a Milano con la maglia nerazzurra. La data buona potrebbe essere domani ma anche martedì, una volta che il calciomercato invernale si chiuderà. Tutto è pronto dunque per prolungare la data di scadenza di giugno 2022 al 2026 con lo stipendio che salirà a 6 milioni di euro + 1 di bonus, stando alle ultime indiscrezioni.