Brozovic, altra serata con l’uomo incollato addosso a Cagliari

L’Inter alle 20:45 gioca a Cagliari la sua penultima partita della stagione consapevole del risultato del Milan contro l’Atalanta. Marcelo Brozovic è il faro dell’Inter e questo lo sa bene anche Agostini che è pronto a mettergli Grassi a uomo.

COLLA – Le ultime partite di Brozovic, comprendendo anche la Coppa Italia, sono state molto semplici: uomo incollato addosso e spazi risicati. Il croato deve correre in continuo, fare contro movimenti per liberarsi e prendersi un po’ di spazio, ma alla lunga questo diventa frustrante. Un uomo incollato addosso da Agostini ci sarà contro il Cagliari, probabilmente Grassi. Un uomo sacrificato certo ma che difensivamente per la propria squadra fa un super lavoro.