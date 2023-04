Bremer, due notti a maglie invertite. Regali di Coppa Italia per l’Inter

Gleison Bremer è stato protagonista di un’estate movimentata. Dal possibile passaggio all’Inter il brasiliano si è poi trasferito con la Juventus, in Coppa Italia pare esserselo dimenticato.

ERRORI – Gleison Bremer è stato il maggiore responsabile della sconfitta della Juventus. In entrambe le partite di Coppa Italia il brasiliano ha fatto errori madornali. Nella gara di andata ha lisciato la palla con la testa, colpendola con la mano e regalando un rigore all’Inter, mentre nel ritorno si è dimenticato completamente il taglio centrale di Federico Dimarco. Il difensore sembra aver giocato a maglie invertite in Coppa Italia, questa possibilità c’era già stata in estate ma non si è concretizzata. Il Torino non ha accettato i 30 milioni nerazzurri, ma ha lasciato andare il brasiliano per 50 milioni tra bonus e parte fissa. L’addio di Milan Skriniar è imminente, ma questa stagione ha confermato che un sostituto migliore di Bremer si può assolutamente trovare.