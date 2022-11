Bremer, dal mercato al campo: tra i più attesi per Juventus-Inter

Uno dei giocatori più attesi in Juventus-Inter di domani sera è sicuramente Gleison Bremer. Dopo quanto successo in estate sul mercato, il difensore brasiliano è al suo primo derby d’Italia. Per il quale ha recuperato dopo l’ultimo infortunio.

DAL MERCATO AL CAMPO – Dopo quanto successo in estate sul mercato, per Gleison Bremer è il momento del primo Juventus-Inter della sua carriera. Che avrebbe potuto giocare in maglia nerazzurra, se le cose in estate fossero andate diversamente. Dopo essere passato ai bianconeri non sono chiaramente mancate le polemiche, ma adesso è il momento di spostare la concentrazione sul campo. Il difensore brasiliano ha recuperato proprio per domani da un infortunio e sicuramente vorrà partire da titolare.

MOMENTO DI FORMA – Gleison Bremer non ha certamente brillato con le sue prestazioni fino a questo momento e domani sarà uno dei giocatori su cui gli occhi saranno puntati. Edin Dzeko e Lautaro Martinez prendono le misure. Specialmente l’argentino, che sul campo della Juventus non è ancora riuscito a trovare la via del gol. Farlo domani, di fronte proprio a Bremer, sarebbe sicuramente affascinante.