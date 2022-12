Brazao vera grande novità dell’Inter a Malta: finalmente il numero di maglia

Brazao è la grande novità dell’Inter a Malta. Il giovane portiere classe 2000, dopo un lungo periodo di assenza, è stato convocato da Inzaghi per il mini ritiro prima della ripresa del campionato. Il brasiliano ha scelto il numero che finora non aveva mai avuto

NUMERO – Gabriel Brazao è la vera grande novità dell’Inter di Simone Inzaghi in ritiro a Malta. Il giovane portiere classe 2000 si è potuto finalmente aggregare alla squadra e certamente potrebbe giocare anche qualche minuto nella serie di amichevoli di dicembre. Intanto, come risulta dalle formazioni ufficiali di Inter-Gzira United (vedi articolo), Brazao ha scelto il numero che finora non ha mai avuto: è il 55.