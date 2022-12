Brazao rompe la ‘maledizione’ all’Inter: prima volta dopo oltre tre anni!

Per Brazao ieri in Betis-Inter prima presenza in nerazzurro. Entrato nel finale al posto di Handanovic, è finalmente riuscito a collezionare un’apparizione seppur non in gare ufficiali.

VOLTO NUOVO – Il mercato non è ancora aperto ma per l’Inter ieri col Real Betis è lo stesso avvenuto un esordio: Gabriel Brazao. Il portiere brasiliano classe 2000 ha rilevato Samir Handanovic al 78′, e pazienza se poco dopo è arrivato il gol di Juanmi (vedi highlights). Per lui è una ripartenza della carriera: non giocava da due anni esatti. L’ultima presenza di Brazao – in questo caso in gare ufficiali – era del 15 dicembre 2020, in Copa del Rey contro il Coria, con vittoria per 2-3. All’epoca era in prestito all’Oviedo, dove ha poi proseguito la stagione in panchina. Tornato all’Inter nell’estate del 2021, ad agosto dello stesso anno si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Prestato a inizio 2022 al Cruzeiro, in Brasile non ha nemmeno potuto debuttare per un nuovo infortunio, sempre uguale ma all’altro ginocchio. Ora, finalmente, il rientro.

NUOVA CARRIERA – Brazao è di proprietà dell’Inter dal 2019, arrivato in un’operazione col Parma, ma in Italia non ha mai giocato nemmeno coi gialloblù. Nel 2019-2020 il primo prestito all’Albacete, con cinque presenze in Segunda Division e due in Copa del Rey. Col già citato Oviedo due partite in campionato (sempre Segunda Division) a fine ottobre 2020. Poi tanti infortuni e una ripartenza che è arrivata ieri nell’amichevole Real Betis-Inter. Con André Onana, Handanovic e anche Alex Cordaz di spazio in nerazzurro per Brazao non potrà essercene, meglio che vada a giocare. A gennaio presumibile un nuovo prestito, stavolta si spera in un club che gli dia maggiore minutaggio. Intanto però Brazao festeggia l’esordio e la fine di un lungo calvario (vedi articolo).