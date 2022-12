Brazao in panchina in Real Betis-Inter. Staffetta con Handanovic possibile

Gabriel Brazao sarà a disposizione di Inzaghi per Real Betis-Inter. Il giovane portiere brasiliano, a lungo fuori per infortunio, potrebbe trovare minuti in campo contro gli spagnoli

STAFFETTA – Gabriel Brazao si è finalmente messo alle spalle gli infortuni che ne hanno compromesso, sino ad oggi, la continuità. Il giovane portiere brasiliano è tornato a disposizione dell’Inter e di Inzaghi e partirà dalla panchina in Real Betis-Inter. Il match amichevole potrebbe essere l’occasione per i tifosi nerazzurri per vedere all’opera il talentuoso portiere brasiliano. Difficile che Brazao, in queste amichevoli, possa conquistare un posto in prima squadra o la riconferma. Ma per lui può essere l’occasione per mettersi in mostra e trovare qualche squadra disposta a dargli fiducia e minuti per crescere lontano dall’Inter, ma con la prospettiva di poter tornare a Milano con la maturità e l’esperienza giusta per fare la differenza ad alti livelli.