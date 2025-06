Bonny è il profilo ideale per l’attacco dell’Inter! Chivu può aiutare

All’Inter è stato più volte accostato Ange-Yoan Bonny. Con l’approdo in panchina di Cristian Chivu, la trattativa potrebbe trovare una svolta in questi giorni.

IDENTIKIT IDEALE – L’Inter e Ange-Yoan Bonny potrebbero vivere insieme la prima volta nel mondiale per Club che si terrà il 18 giugno contro il Monterrey. L’attaccante francese è l’identikit perfetto per rinnovare il parco attaccanti ad un costo accessibile. Saranno aggiunti giovani forti e di prospettiva all’attuale gruppo squadra. Con il Parma Bonny ha segnato 6 reti in 37 partite siglando anche 4 assist. Numeri molto simili nella stagione passata 2023/2024 in Serie B, nella quale ha realizzato 5 reti e 7 assist. Non sono numeri da bomber di razza ma di un giocatore che lavora tantissimo per la squadra e spesso fa fatto reparto da solo. La particolarità dell’attaccante crociato è la sua duttilità. Si adatta molto facilmente al ruolo di seconda punta ed è bravo anche a ricoprire il ruolo di attaccante esterno.

L’Inter e Bonny potrebbero giocare insieme il mondiale per club

QUALITÀ E FISICO – L’Inter dopo gli addii annunciati di Joaquin Correa e Marko Arnautovic deve necessariamente rinnovare il parco attaccanti. La società nerazzurra in queste ore sta provando a portare Bonny alla corte di Chivu, suo ex allenatore a Parma. Gli interisti ricorderanno bene la partita al del 5 aprile al Tardini che finì 2-2 con le reti di Marcus Thuram e Matteo Darmian. Bonny giocò una partita incredibile. Sul fronte d’attacco era praticamente ovunque. In campo dispensava sponde di petto e di testa per i compagni e risultò utilissimo nel trattenere con il fisico i palloni e smistarli con qualità e precisione. Una partita che l’Inter avrebbe potuto e dovuto vincere ma Chivu è stato bravo a riprenderla e a guadagnare 1 punto utile per la salvezza dei gialloblu.

LO SCENARIO – L’attaccante francese, che ha un costo che si aggira sui 25 milioni di euro, sarebbe ben contento di ritrovare Chivu. L’Inter sta lavorando sia sul costo del cartellino sia sul far avere a disposizione del mister il giocatore per il mondiale per il club.