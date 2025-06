Bonny può atterrare al Mondiale per Club: una finestra per l’Inter!

Ange-Yoan Bonny potrebbe raggiungere i calciatori dell’Inter, impegnati negli USA per il Mondiale per Club, in caso di acquisto effettuato entro una certa data. La situazione.

LA SITUAZIONE – Ange-Yoan Bonny rappresenta il principale obiettivo dell’Inter per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il calciatore francese, che al Parma ha già avuto modo di lavorare con il tecnico Cristian Chivu, è stato individuato come il profilo giusto per arricchire l’attacco nerazzurro in considerazione del possesso di determinate qualità tecniche. Corsa, resistenza, capacità di saltare l’uomo: sono questi alcuni dei fattori che stanno spingendo l’Inter a chiudere per il suo acquisto.

Bonny verso l’Inter: una speranza per il Mondiale per Club

OPZIONE REALE – L’assenza di Mehdi Taremi – fermo in Iran a causa del conflitto con Israele – contribuisce a rendere inevitabilmente corta la coperta in attacco per la compagine nerazzurra. Per questo motivo, l’idea di ingaggiare Bonny in tempo per l’eventuale fase a eliminazione diretta del torneo internazionale – per arrivare alla quale l’Inter deve fare risultato contro Urawa Red Diamonds e River Plate – sta balenando concretamente nella mente dei dirigenti nerazzurri. L’ipotesi c’è, così come il tempo a disposizione per definire l’affare e permettere al transalpino di volare negli USA per il Mondiale per Club.

L’AUSPICIO – L’Inter – così come tutte le squadre qualificate agli ottavi del Mondiale per Club – può aggiungere due calciatori tra il 27 giugno e il 3 luglio. Bonny potrebbe essere uno di questi, così da consegnare al tecnico Chivu una pedina con cui arricchire il suo scacchiere. Partendo dalla base di Parma per plasmare un calciatore da big, così come nell’auspicio dell’intero mondo nerazzurro.