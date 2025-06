Bonny, ecco le doti che hanno convinto l’Inter (e Chivu)

Bonny è un giocatore con doti ancora da scoprire. Ma ce ne sono alcune che ha già mostrato che spiegano come mai l’Inter voglia puntare su di lui con tanta convinzione.

RINFORZO IN ATTACCO – Bonny è ormai vicinissimo a diventare un giocatore dell’Inter. Un’operazione che la società ha fortemente voluto per completare il reparto offensivo. Ma cosa hanno visto di preciso nel francese? I suoi numeri infatti non sono certo straordinari. Le doti da sottineare sono tre, che con il nuovo approccio di Chivu diventano ancora più importanti.

RIFERIMENTO OFFENSIVO – La prima è la capacità di difendere palla. Il francese sa sfruttare fisico e tecnica per tenere a distanza i difensori e ripulire i palloni, soprattutto quando cercato con giocate rasoterra. Una dote utile in generale, ma che acquisisce un valore ulteriore nell’idea di gioco verticale di Chivu. Bonny è un perfetto riferimento per le giocate in uscita che il tecnico sta chiedendo all’Inter. Quelle più veloci e dirette rispetto alle abitudini. Ma c’è un altro fattore che si sposa con le idee dell’allenatore.

PRIMO DIFENSORE – La seconda dote infatti è il suo impatto nel recupero palla. Guardiamo le statistiche prese da Fbref:

Bonny, perdonate il gioco di parole, per essere un attaccante è un ottimo difensore. Sa metterci il fisico e sa contrastare. Qualità che possono risultare preziose nella pressione alta, quando gli attaccanti diventano i primi difensori. Vale a dire esattamente quello che Chivu sta chiedendo all’Inter. Non facciamo però l’errore di considerare il classe 2003 un elemento solo di lotta e di fisico.

DRIBBLING – La terza dote infatti riguarda la sua capacità individuale di superare gli avversari. Guardiamo le statistiche di Fbref:

Per take on si intende la capacità di superare l’avversario in dribbling mantenendo il controllo della palla. Bonny ha sia l’indole di provare queste giocate che le qualità, fisiche e tecniche, per essere efficace nell’uno contro uno. Nel Parma infatti era secondo per dribbling a partita. Un insieme di doti preziose, che Chivu ha già avuto modo di apprezzare nei mesi in Emilia.