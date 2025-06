Bonny è tutto ciò che mancava all’Inter! Un dato lo dimostra

Ange-Yoan Bonny rappresenta tutto ciò che mancava all’Inter non solo nel reparto offensivo, ma nella rosa in generale. Un dato lo dimostra e Cristian Chivu sarà estremamente contento dell’acquisto.

NUOVO ACQUISTO – L’Inter va nella direzione giusta e dopo Monaco di Baviera ha accelerato notevolmente la marcia sul mercato. L’addio di Simone Inzaghi ha provocato sorpresa in dirigenza, ma tutti si sono fatti trovare sul pezzo e i due acquisti (a breve tre) dimostrano le intenzioni per la prossima stagione. Ange-Yoan Bonny è il terzo nome che arriverà a Milano e farà le visite mediche nella settimana a venire. 23 milioni di euro più 3 di bonus al Parma per un giocatore che ha tutto ciò che mancava alla rosa di Inzaghi nell’anno appena passato.

Bonny ed un dato impressionante nei dribbling!

IL DATO – Nella stagione scorsa all’Inter mancava chi creava superiorità numerica in fase di possesso. Non c’era un calciatore capace di spostare gli equilibri con dribbling o attacco alla profondità. Bonny è proprio ciò che serve ed il motivo è in un dato. Da Kickest si può notare che l’attaccante francese ha chiuso l’anno appena concluso di Serie A con 36 dribbling riusciti. Sono ben 12 in più rispetto al primo dell’Inter in questa statistica, ossia Marcus Thuram con 24. Dietro di lui c’è Nicolò Barella con 23 e gli altri lontanissimi. La particolarità riguarda anche la compagnia vicino a Bonny: 36 dribbling li hanno fatti Dan Ndoye e Ademola Lookman, due dei calciatori rivelazione delle ultime stagioni nel campionato italiano.

RUOLO – Bonny non sarà ovviamente il titolarissimo della rosa di Chivu. L’attaccante probabilmente diventerà il primo sostituto di Thuram, con cui condivide gran parte delle caratteristiche. Entrambi si divideranno i compiti sul campo, mentre con Lautaro Martinez ci sarà Francesco Pio Esposito. Sul quinto nome ci sono ancora dubbi e riguardano in gran parte il futuro di Mehdi Taremi. O la permanenza di Valentin Carboni.