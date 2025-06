Bonny e quella duttilità che tanto piace a Chivu

L’Inter si avvicina a grandi passi a Bonny. E tra le doti che hanno convinto i nerazzurri c’è sicuramente la duttilità. Un talento che proprio Chivu ha sfruttato al massimo negli ultimi mesi.

DUTTILITÀ AL POTERE – Bonny è nel mirino dell’Inter da prima che la scelta del nuovo allenatore ricadesse su Chivu. Vale a dire proprio sull’uomo che ne ha fatto una chiave tattica della sua squadra negli ultimi mesi. Se infatti c’è una dote che il francese ha messo in mostra nel suo primo anno in A è la capacità di adattarsi ai più svariati contesti tattici. Una dote di cui un tecnico mutevole come il rumeno non poteva non innamorarsi.

ADATTARSI AL CONTESTO – Gli attaccanti spesso hanno bisogno di trovare il contesto tattico ideale, quello cucito sulle loro caratteristiche, per rendere al meglio. Soprattutto quando giovani. Bonny invece ha passato un’intera stagione ad adattarsi ai contesti. Col grande pregio di risultare se non sempre almeno spesso un elemento utile. Una dote da jolly offensivo che nelle ultime settimane con Chivu è stata la chiave della salvezza del Parma.

Bonny e le funzioni assolte con profitto

QUANTI COMPITI – Sapere di avere un elemento capace di assolvere più compiti infatti ha permesso al rumeno di variare la sua squadra sostanzialmente a piacimento. Ma andiamo con ordine. A inizio stagione con Pecchia il classe 2003 si è subito fatto notare giocando al centro del tridente, con due ali ai lati. Non un finalizzatore, ma una punta mobile, a suo agio nel fare gioco venendo incontro, aprendo spazi per gli altri, ma capace anche di sfruttare il suo fisico in area, facendo da sponda avanzata. Sempre con Pecchia in certi momenti è stato anche schierato come esterno sinistro. Con Chivu invece si è trovato per lo più a giostrare con un’altra punta. Pellegrino faceva da riferimento centrale, da prima punta, con Bonny a girargli attorno. Alternando vari compiti: lo si è visto gestire il pallone da trequartista, cercato palla a terra, giocare ad attaccare gli spazi in verticale e giocare più vicino al compagno per impegnare al massimo le difese avversarie in un attacco a due torri. Come ciliegina, Chivu in certi frangenti gli ha persino chiesto di fare l’interno di centrocampo in fase di copertura. Bonny ha saputo assolvere con profitto tutti questi compiti. Dimostrando un talento offensivo a più facce, tutto da plasmare.