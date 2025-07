Con Bonny cala il sipario sul mercato in attacco? L’Inter ha un obiettivo!

Ange-Yoan Bonny sarà prevedibilmente annunciato domani come nuovo giocatore dell’Inter. Con il suo arrivo, il mercato in attacco dei nerazzurri potrebbe non essere ancora chiuso. Ecco il motivo.

LA CERTEZZA – Ange-Yoan Bonny è approdato nel mondo Inter sulla base di una volontà piena e condivisa della società e dello staff tecnico nerazzurri. Le sue qualità tecniche, i suoi margini di crescita e le doti umane a lui riconosciute da parte di Cristian Chivu hanno favorito l’incrociarsi delle strade del francese e dei meneghini. Il suo arrivo sarà non solo utile per incrementare il tasso tecnico dell’attacco dell’Inter, ma anche funzionale a “stimolare” un Marcus Thuram apparso sempre più svogliato nelle sue ultime uscite in maglia nerazzurra. Con due competitor come Bonny e Francesco Pio Esposito, infatti, nulla sarà scontato per il francese.

Bonny-Taremi: l’attacco dell’Inter tra sicurezze e novità

LO SCENARIO – L’Inter non ha intenzione di far calare qui il sipario sui movimenti – in entrata e in uscita – del suo calciomercato in attacco. La volontà dei nerazzurri, infatti, sarebbe quella di separarsi consensualmente da Mehdi Taremi al fine di tornare nuovamente sul mercato per consegnare a Chivu una quinta punta con cui completare il reparto. L’iraniano ha estimatori in Turchia e in Premier League, anche se la sua priorità sarebbe quella di restare all’Inter. Ciò si concilia, al contempo, con una predisposizione del calciatore nerazzurro ad ascoltare con attenzione i piani dei nerazzurri per il suo futuro.

UNA CERTEZZA – Come raccontato dal giornalista di Tasnim News Hatam Shiralizadeh a Inter–News, solo dopo quest’incontro tra Taremi e i rappresentanti della società nerazzurra sarà possibile definire i contorni di un futuro che – inevitabilmente – coinvolgerà più parti in causa.