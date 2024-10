Bondo sul taccuino dell’Inter? Profilo e numeri del francese

Warren Bondo è un calciatore apprezzato dall’Inter per un eventuale acquisto nella finestra estiva di calciomercato. Analizziamo nel dettaglio i suoi numeri e le sue caratteristiche.

IL PUNTO – Warren Bondo è stato uno dei calciatori visionati dal direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio sugli spalti dell’U-Power Stadium in occasione di Monza–Roma. Il calciatore di nazionalità francese si sta affermando come titolare fisso della squadra brianzola, avendo giocato dal primo minuto in 6 delle prime 7 gare disputate in questa stagione di Serie A. Con Alessandro Nesta sta trovando una continuità finora inesplorata, avendo gli strumenti per poter crescere gradualmente sotto la sua guida.

Bondo, un lottatore al servizio di Inzaghi all’Inter?

I NUMERI – Bondo si caratterizza per una predisposizione alla ricerca e all’effettivo recupero del pallone, con una percentuale di 1.6 tackle a partita e 3.7 recuperi compiuti a partita. A ciò si aggiungono i dati relativi ai contrasti vinti, circa 4 a partita, e di quelli a terra, pari a 3.7. Un calciatore che attualmente milita nell’Inter, come Nicolò Barella, si caratterizza rispettivamente per un dato di 2.8 e di 2.5. Ciò che distingue i due calciatori è la maggiore versatilità di quest’ultimo, con un valore pari a 0.89 di expected assist dell’italiano contro lo 0.09 del francese. Allo stesso modo, Barella ha un dato di 1.8 passaggi chiave a partita contro lo 0.1 di Bondo.