Il Bologna di Mihajlovic punta forte su Arnautovic e sta trovando risultati

Il Bologna di Mihajlovic ha iniziato forte il campionato, contando su una nuova solidità difensiva e sull’innesto di Arnautovic. L’ex Inter oggi tornerà al Meazza da avversario.



TATTICA – Il modulo di riferimento del Bologna di Sinisa Mihajlovic è da tempo il 4-2-3-1, interpretato però in modo molto fluido. Rispetto agli scorsi anni l’attacco ha un riferimento centrale che è Marko Arnautovic, che viene cercato costantemente in uscita. Nello sviluppo del gioco spesso la difesa resta a tre col terzino sinistro che sale. In non possesso invece il modulo diventa un 4-1-4-1, con la linea a quattro dietro la prima punta incaricata di bloccare la prima impostazione della squadra avversaria.

STATISTICHE – Il Bologna con sette punti in classifica è alla pari dell’Inter, in attesa della sfida del Meazza, nel gruppo dei secondi in classifica. I due gol subiti valgono la seconda miglior difesa del campionato, un cambiamento notevole rispetto alle ultime stagioni di Mihajlovic. In genere i rossoblù subivano sempre qualcosa, ora Lukasz Skorupski è rimasto imbattuto due partite di fila (Atalanta e Verona). L’attacco punta sui colpi dei suoi singoli: i rossoblù sono secondi per dribbling di media a gara con 10,7 (l’Inter è quintultima con 7). Il gioco poi sfrutta le fasce, tanto che sono quinti in Serie A per cross utili.

DETTAGLI – Lukasz Skorupski è molto coinvolto nell’impostazione, tanto che è il sesto giocatore per passaggi di media con 31. Kevin Bonifazi in difesa è la novità della stagione: quarto per km percorsi e per palloni giocati. Nico Dominguez sta avendo un ruolo di peso a centrocampo: quinto per passaggi medi, terzo per km percorsi e secondo ma in tutta la Serie A per recuperi. Giocherà sicuro anche per l’assenza di Jerdy Schouten (vedi convocati) Arnautovic in attacco è il centro di tutto: i 28,3 passaggi di media testimoniano il suo peso nella fase offensiva, dove ama fare sponde per gli inserimenti.