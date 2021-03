Bologna-Inter, sfida tra nazionali: oggi solo nerazzurri in campo

In attesa di Bologna-Inter della prossima settimana, per ora i giocatori delle due squadre si sfidano a distanza con le rispettive nazionali. Oggi, però, nessuno dei rossoblu sarà impegnato (vedi convocati), a differenza dei nerazzurri.

SFIDA TRA NAZIONALI – In attesa della ripresa del campionato e soprattutto di Bologna-Inter, i giocatori delle due squadre continuano a sfidarsi “a distanza” con le rispettive nazionali. Uno “scontro diretto” sarà in programma domani, in Bulgaria-Italia. Il difensore Antov affronterà infatti Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi, che potrebbe conquistare un posto da titolare a centrocampo (vedi articolo). Dei giocatori impegnati in nazionale, però, questa sera in campo ci saranno solo nerazzurri. Due di loro hanno già giocato, ovvero Marcelo Brozovic e Ivan Perisic (vedi report). In attesa di vedere Romelu Lukaku in Repubblica Ceca-Belgio (vedi articolo) e Milan Skriniar in Slovacchia-Malta (vedi articolo).