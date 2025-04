Bologna-Inter rivela la dipendenza di Inzaghi! Tutto da Bastoni

La partita tra Bologna e Inter ha rivelato una dura verità per la squadra di Simone Inzaghi, che si è dimostrata totalmente dipendente da un giocatore nel corso dei 90 minuti. Tutto parte da Alessandro Bastoni!

MOSSA – Il Bologna ha superato l’Inter e lo ha fatto con qualche merito in più. Vincenzo Italiano tatticamente ha capito il modo in cui bloccare la manovra nerazzurra nel corso dei 90 minuti di gioco più recupero. Il pressing uomo a uomo non è stata l’unica, solita, mossa dell’allenatore ex Fiorentina che così ha reso ancor più complicato il possesso dell’Inter. C’è stata un’altra scelta decisiva per il successo rosso-blu.

Bologna-Inter, il problema principale di Inzaghi

ANGOLO TATTICO – Di consueto Italiano gioca con Riccardo Orsolini a destra e Dan Ndoye a sinistra, pronti a rientrare sul piede forte e correre verso la porta. Stavolta l’allenatore ha lasciato Orsolini, poi decisivo, fuori e ha spostato Ndoye a destra. Il motivo? Tenere Alessandro Bastoni più basso e attento alla marcatura, in modo tale da non garantirgli un’impostazione pulita e di qualità. Il difensore dell’Inter ha fatto un’ottima partita contro lo svizzero, ma non ha potuto garantire il suo solito apporto in fase offensiva. E Simone Inzaghi non è riuscito a trovare la soluzione a partita in corso, proprio perché la sua manovra dipende soprattutto dal sinistro di Bastoni. Un rebus già sorto durante l’anno e di cui il piacentino non ha ancora la risposta.