Bologna-Inter ricorda un grande problema per Inzaghi! Il caso

Bologna-Inter è stata una delle pagine più difficili di questa stagione nerazzurra. La sconfitta del Dall’Ara lascia l’amaro in bocca e ricorda un grande problema per Simone Inzaghi.

SCONFITTA – Uscire con 0 punti da Bologna-Inter rappresenta un guaio madornale per Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino può essere rammaricato per l’andamento della partita, perché al Dall’Ara il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Lo 0-0 è resistito fino al 93′, poi la difesa nerazzurra si è sfaldata nel momento decisivo. Appena si è abbassata la linea e la gestione della palla è diventata più difficoltosa, il reparto arretrato ha ceduto e lasciato strada libera ad un gol clamoroso di Riccardo Orsolini.

Bologna-Inter, la tendenza negativa si conferma!

PROBLEMA – Ciò che rende ancor più amara la sconfitta è l’ennesimo gol subito nei minuti finali in questa stagione. L’Inter non riesce proprio a risolvere questo grande problema che si ripropone sempre più spesso. Tra punti persi da situazione di vantaggio e reti prese nel finale la stagione nerazzurra rischia di diventare un rimpianto enorme. In campionato i nerazzurri hanno subito troppe reti nel quarto d’ora conclusivo. Solo negli ultimi stop ci sono il gol di Conceicao in Juventus-Inter e quello di Billing contro il Napoli. A questi si aggiungono il gol del Bayern Monaco a Monaco di Baviera o quello del Bayer Leverkusen ai gironi di Champions League. Insomma, la tendenza è assolutamente negativa e il problema andava risolto sicuramente prima.