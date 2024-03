Bologna-Inter, quante anomalie statistiche! Ulteriore dimostrazione

Bologna-Inter (0-1) segna la decima vittoria consecutiva dei nerazzurri in Serie A, che salgono momentaneamente a +18. Al termine di un match dalle statistiche quantomeno anomale.

ANCHE NEL MALE – Dopo un mese di vittorie roboanti, con 4 gol rifilati a quattro avversarie diverse (Roma, Salernitana, Lecce e Atalanta), l’Inter toglie il piede dall’acceleratore. E anche contro il Bologna si “accontenta”, puntando a ottenere i 3 punti col minor sforzo possibile. In un match dal sapore quasi antico, di lotta e resistenza più che di spettacolo (azione del gol a parte). Dove le statistiche non giocano a favore dei nerazzurri.

NONOSTANTE TUTTO – L’Inter vince in casa del Bologna limitandosi al 40% di possesso palla. Il dato più basso in questa stagione di Serie A, eguagliando due precedenti di inizio stagione. Dove però fece meglio in termini di risultato finale. Perché i nerazzurri vinsero col 40% di possesso palla anche contro Fiorentina (4-0 il 3 settembre) e Milan (5-1 il 16 settembre). Meno di così la squadra di Simone Inzaghi ha fatto solo nel match di ritorno con la Real Sociedad (38%), nell’ultima giornata dei gironi di Champions League. C’è poi un vero e proprio unicuum in questo campionato. Perché l’Inter batte il Bologna con appena 5 tiri in tutta la partita. “Peggio” anche della vittoria in casa della Fiorentina dello scorso 28 gennaio (0-1 con 8 tiri). Numeri che certificano un ulteriore step di crescita per l’Inter di Inzaghi, capace di vincere anche partite difficili, dove imporre il proprio gioco non è facile o conveniente.