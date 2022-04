Bologna-Inter, la sfida passa per le fasce. I duelli saranno decisivi

L’Inter alle 20:15 affronta il Bologna al Dall’Ara con i nerazzurri che vogliono il primo posto in classifica a discapito del Milan. Inzaghi si affida alla miglior formazione possibile e i duelli chiave saranno sulle due corsie esterne.

CORSIE – L’Inter ha la possibilità di prendersi il primo posto in classifica battendo il Bologna questa sera nel recupero. I nerazzurri scendono in campo con la miglior formazione possibile e Inzaghi sa come i duelli decisivi saranno sulle fasce. Da una parte c’è Dumfries-Hickey, dall’altra Perisic-De Silvestri. Forza, fisico, tecnica e corsa: tutte caratteristiche di questi due duelli. Hickey è un giovane, sta vivendo la stagione della maturità a Bologna ed è un cliente scomodo, abile sia con il destro sia con il sinistro. Dall’altra parte c’è invece un duelli di esperienza con De Silvestri che dovrà sudare parecchio per tenere Perisic. Chi farà la differenza? Gli interni della difesa. I braccetti di Inter Bologna dovranno infatti accompagnare le manovre così da scombussolare i piani. Chi delle due si muoverà meglio?