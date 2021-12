Bologna-Inter, Inzaghi senza Calhanoglu. Vidal, occasione da non fallire

Bologna-Inter è in programma il 6 gennaio alle 18:30. I nerazzurri non avranno a disposizione Calhanoglu, squalificato. Occasione dal 1′ per Vidal?

ASSENTE – Bologna-Inter è il match che apre il 2022 del club nerazzurro. La squadra di Inzaghi, arriva alla sfida da capolista ma, la squadra di Mihajlovic, specie fra le mura amiche, è avversario da non sottovalutare. Non sarà tra i protagonisti del match Calhanoglu, squalificato: al posto del turco dovrebbe agire, assieme a Brozovic e al rientrante Barella, uno tra Vidal e Gagliardini. Il cileno, in campo dal 1′ contro il Torino, dovrebbe essere il favorito per prendere il posto del numero 20 dell’Inter. Un’occasione certamente da non fallire

CONTINUITA’ – Vidal, contro il Torino, ha disputato una buona partita. Sempre puntuale ed attento nelle chiusure, ha dato sostanza al centrocampo, apparso in difficoltà a causa del pressing costante della mediana dei granata. La grande pecca del cileno è la continuità all’interno dello stesso match: contro la squadra di Juric, infatti, il rendimento è calato vistosamente nella seconda frazione, a causa, forse, di una condizione atletica non perfetta. Un Vidal in forma è fondamentale per l’Inter, specie in questa fase della stagione. A gennaio, infatti, i nerazzurri andranno incontro a 4 big match e alla finale di Supercoppa Italiana. E calciatori con l’esperienza del cileno, in match del genere, possono fare la differenza.