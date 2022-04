Bologna-Inter 2-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Bologna-Inter ha visto i nerazzurri gettare al vento la possibilità di andare in testa alla Serie A. Il drammatico 2-1 del Dall’Ara interrompe, in aggiunta, una lunghissima serie positiva coi felsinei.

DUE – Le presenze stagionali di Ionut Andrei Radu. Anche nell’altra era stato sfortunato protagonista, con un autogol nella vittoria per 3-2 ai tempi supplementari contro l’Empoli in Coppa Italia il 19 gennaio. La sensazione è che ieri sia stata anche la sua ultima in nerazzurro…

QUATTRO – Le sconfitte dell’Inter in questa Serie A. Ben tre di queste, compresa quella di ieri, sono arrivate partendo da posizione di vantaggio: contro la Lazio il 16 ottobre (da 0-1 a 3-1) e soprattutto contro il Milan il 5 febbraio (l’ormai celebre ribaltone da 1-0 a 1-2).

DIECI – Le partite di fila in cui l’Inter è riuscita a segnare in casa del Bologna. L’ultima volta a secco al Dall’Ara risale al 30 agosto 2010, 0-0 nella prima giornata di Serie A (a tre giorni dalla Supercoppa Europea persa con l’Atlético Madrid), poi diciassette gol nelle successive sfide.

UNDICI – Le gare dopo cui si è chiusa l’imbattibilità in trasferta in Serie A. Prima di Bologna-Inter 2-1 c’erano state sei vittorie e cinque pareggi, di cui quattro di fila. Per ritrovare un dato così lungo in un singolo campionato bisogna tornare alle prime dodici gare esterne del 2007-2008. In generale, anche su due stagioni, meglio con le ultime tredici del 2020 (tutte quelle dal post-lockdown al termine dell’anno solare).

VENTI – Gli anni passati dalla precedente volta in cui il Bologna era riuscito a imporsi in casa contro l’Inter. Dopo un 2-1 del 10 febbraio 2002, firmato da Fabio Pecchia e Lamberto Zauli, i nerazzurri avevano vinto tredici confronti diretti (gli ultimi tre prima di ieri consecutivi) con appena tre pareggi in mezzo (l’ultimo il 19 settembre 2017, 1-1).