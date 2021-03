Bologna-Inter, 14 risultati utili consecutivi: 4 vittorie nelle ultime 5

Sabato 3 aprile si torna finalmente al campionato, dopo il rinvio della sfida contro il Sassuolo e la pausa per le nazionali. Bologna-Inter è la partita in programma. I precedenti sorridono ai nerazzurri, imbattuti al Dall’Ara dal 2002.

STRISCIA POSITIVA – Dal 2-1 del 10 febbraio 2002 firmato da Pecchia, Zauli e Seedorf, i nerazzurri hanno conquistato sempre un risultato positivo in Bologna-Inter. Da allora sono 14 i risultati utili consecutivi per i milanesi allo stadio Dall’Ara. Nello specifico 11 vittorie e 3 pareggi. Quattro dei trionfi sono arrivati negli ultimi cinque precedenti, l’ultimo nel novembre 2019 per 1-2 in rimonta grazie alla doppietta di Romelu Lukaku, in risposta al vantaggio casalingo firmato da Soriano.

BILANCIO – In questi ultimi 14 risultati positivi in Bologna-Inter, sono arrivati la bellezza di 25 gol segnati e solo 8 gol subiti (e mai più di uno a incontro). Un bilancio da migliorare questo sabato, grazie alla potenza di fuoco garantita da Lukaku e da Lautaro Martinez e alla solidità della difesa nerazzurra, che vedrà Andrea Ranocchia prendere il posto di Stefan de Vrij (vedi articolo). Un’eventuale vittoria, inoltre, porterebbe a nove il conto dei trionfi consecutivi in campionato, migliorando quanto già fatto registrare nella prima parte di stagione.