Bologna-Inter 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Bologna-Inter 0-1 di ieri sera ha dato un’ulteriore spallata alla Serie A, coi nerazzurri che scappano a +8 sul Milan. A livello statistico la vittoria del Dall’Ara vale tanto anche per Lukaku, sempre più trascinatore.

SEI – I punti conquistati dall’Inter col Bologna in questa Serie A, dopo aver già vinto 3-1 l’andata il 5 dicembre. Ai nerazzurri non succedeva di conquistare la “doppietta”, ossia due vittorie su due nello stesso campionato contro i rossoblù, dalla stagione 2015-2016. Lì 0-1 all’andata e 2-1 al ritorno.

SETTE – I giocatori che hanno segnato almeno venti gol in Serie A per due stagioni consecutive con la maglia nerazzurra. Romelu Lukaku, con la rete di ieri in Bologna-Inter, è diventato il terzo a riuscirci nei suoi primi due anni, dopo Amedeo Amadei e Istvan Nyers. Gli altri sono Roberto Boninsegna, Mauro Icardi, Giuseppe Meazza e Christian Vieri.

NOVE – Le vittorie consecutive dell’Inter in questa Serie A, migliorato il record stagionale di otto del girone d’andata. In campionato, nella storia, i nerazzurri hanno fatto meglio soltanto in una circostanza, con le diciassette della stagione 2006-2007. Quello, peraltro, è ancora oggi il record assoluto di sempre nella massima serie italiana.

DICIANNOVE – Gli anni di imbattibilità dell’Inter al Dall’Ara di Bologna. Dopo un 2-1 del 10 febbraio 2002 ben tredici le vittorie nerazzurre, le prime sei consecutive (con una in Coppa Italia e le altre in Serie A), e tre pareggi.

VENTISEI – I gol realizzati da Lukaku in questa Serie A. Il suo record assoluto, in un singolo campionato, è venticinque con la maglia dell’Everton nella Premier League 2016-2017. L’anno scorso all’Inter si è fermato a ventitré, ora ha dieci partite per riuscire a superare se stesso. Queste tre annate sono le uniche, durante la sua carriera, in cui ha segnato almeno venti volte in campionato.