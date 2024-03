Bologna chiama Madrid, per l’Inter il test ideale prima dell’Atletico

Bologna e poi Madrid, l’Inter si prepara a due bellissime e infuocate trasferte. Oggi la squadra di Thiago Motta è il test ideale prima della Champions League.

DIECI GIORNI SUPER − L’Inter si prepara a dieci giorni decisamente belli e da vivere appieno. Sabato ci sarà la sfida contro il Bologna al Dall’Ara, mentre tra una settimana esatta i nerazzurri voleranno a Madrid per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Certo, in campionato la strada sembra già indirizzata ma il test di sabato sarà importante e molto utile in vista dell’Atletico. Al Dall’Ara, si scontreranno le due squadre migliori attualmente del campionato. L’Inter, prima in classifica con 15 punti di distacco dalla Juventus e reduce da dodici vittorie consecutive, e il Bologna, quarto in solitaria dopo il blitz nello scontro diretto contro l’Atalanta a Bergamo. Sono le due squadre che detengono in campionato la miglior striscia di risultati in questo 2024: nove vittorie l’Inter (tutte consecutive), sei successi, due pareggi e una sconfitta il Bologna.

Bologna chiama Madrid: super trasferte per l’Inter

L’AVVERSARIO IDEALE − Al di là dei numeri e delle statistiche, la partita del Dall’Ara, peraltro pienissimo e già sold-out, sarà il perfetto banco di prova e l’ideale antipasto prima di andare a sfidare l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. I ritmi e l’intensità messi in campo dall’undici felsineo sono ormai da Champions League e il Dall’Ara avrà toni e rumori quasi analoghi a quelli del Civitas Metropolitano, la tana dei Colchoneros. Ergo, miglior avversario per l’Inter, prima dell’Atleti, non poteva capitare. Decisamente più allenante affrontare una squadra in formissima come il Bologna, che un’altra meno performante e in difficoltà. Ciò permetterà all’Inter di non staccare la spina, ma di rimanere concentrati sia fisicamente che atleticamente per 72 ore consecutive.

BUONE NOTIZIE − In vista del doppio imminente match, Inzaghi può sorridere per le notizie confortanti che arrivano dall’infermeria. Sia Davide Frattesi che Hakan Calhanoglu, a meno di sorprese, saranno regolarmente convocabili per la sfida di sabato e propedeuticamente anche per quella di Madrid. Il centrocampista italiano non si è sottoposto ad alcun esame e ogni preoccupazione è scivolata, fortunatamente, senza ulteriori problemi. Quanto a Calhanoglu, per domani è previsto il rientro in gruppo. Inzaghi, dunque, potrà contare su tutti i suoi uomini migliori. Fondamentale per vivere e superare queste due trasferte di fuoco.