Blocco Italia anche ad Appiano: buon per Inzaghi. La novità che aiuta l’Inter

Anche ad Appiano Gentile ci sarà un “blocco Italia”, considerando che vari calciatori azzurri non faranno parte del nucleo di calciatori dell’Inter impegnati in Nations League con l’Italia: Inzaghi può utilizzare questa situazione a suo vantaggio.

IL PUNTO – Tra gli italiani presenti nella rosa dell’Inter non prenderanno parte agli impegni di Nations League alcuni dei big che hanno costituito l’ossatura della Nazionale Italiana. Nello specifico, si può far riferimento a Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Nicolò Barella. L’ultimo non è stato convocato a causa di un’operazione al naso volta a rimuovere la sinusite. Discorso diverso per i primi due, la cui mancata convocazione da parte di Luciano Spalletti risponde all’esigenza di proiettare le proprie scelte in funzione degli Europei e dei Mondiali, quando ci sarà bisogno di calciatori aventi le caratteristiche richieste dall’allenatore toscano.

L’occasione per Inzaghi e l’Inter durante la sosta per le Nazionali: un ragionamento

L’IDEA – Il fatto che i tre calciatori azzurri siano pienamente a disposizione di mister Simone Inzaghi, a differenza del passato, può essere utilizzato a vantaggio dell’Inter. In particolare, il tecnico piacentino ha la possibilità di disporre di tre calciatori fondamentali per le ambizioni della sua squadra negli allenamenti che precederanno le prossime partite. Dopo la sfida con il Monza, inizierà il percorso parallelo tra campionato ed Europa in cui i meneghini dovranno necessariamente farsi trovare pronti. E potersi preparare alla sfida con i brianzoli con quei pilastri a disposizione potrà svolgere un ruolo importante nella preparazione per l’avvio di questa nuova fase della stagione.