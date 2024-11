Bisseck tra Verona-Inter e il Lipsia. Inzaghi diviso tra tre ipotesi

Yann Bisseck ha appena rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2029. Il difensore tedesco, non impiegato dal primo minuto nell’ultima partita di Serie A contro il Napoli, potrebbe partire dalla panchina anche contro il Verona.

LA SITUAZIONE – Yann Bisseck rappresenta uno dei calciatori dell’Inter più maturati tra la seconda parte della scorsa stagione e la prima fase di quest’annata. Il tedesco, grazie alla sua disponibilità al lavoro e all’applicazione dei concetti impartitigli in allenamento dallo staff tecnico nerazzurro, si è saputo rendere protagonista di un graduale processo di affermazione nel contesto tattico dell’Inter di Simone Inzaghi. Un cammino, quello del classe 2000, nel quale ad aver assunto importanza è anche la figura di Alessandro Bastoni come “modello” cui ispirarsi dal punto di vista della maniera in cui interpretare il ruolo di braccetto.

Bisseck e il futuro immediato: Inzaghi ragiona in vista delle prossime due sfide dell’Inter

POSSIBILI OPZIONI – Rispetto alle prossime due gare che vedranno protagonista l’Inter, contro Verona e Lipsia, Inzaghi è chiamato a decidere fra tre diverse soluzioni. La prima è quella di impiegare il tedesco dal primo minuto contro gli scaligeri, sostituendolo con Benjamin Pavard in occasione della gara di Champions League contro i tedeschi. La seconda possibilità è rappresentata dal suo mancato inserimento nell’11 titolare di Verona-Inter, così da riproporlo dal primo minuto contro il Lipsia nell’auspicio che ripeta la prestazione maiuscola offerta nell’ultima sfida europea contro l’Arsenal.

ULTIMA IPOTESI – C’è anche un’altra opzione, fondata sulla compresenza dal primo minuto di Bisseck e Pavard contro il Verona. Tale ipotesi consiste nell’impiego del francese nella posizione di braccetto destro, con il tedesco spostato a sinistra. Anche se, per il momento, si tratta di una suggestione, è sempre opportuno ricordare un concetto. Bisseck, per il tecnico piacentino, rappresenta un jolly da poter utilizzare in tutte le posizioni della difesa. Come visto contro l’Empoli al Castellani, incontro nel corso del quale il tedesco ha interpretato ogni ruolo del reparto arretrato.