Bisseck, nello sprint finale con l’Inter un altro obiettivo (personale)

Per Yann Bisseck, visti gli ultimi sviluppi, si prospetta un finale di campionato con un alto minutaggio. Nello sprint finale con l’Inter, il calciatore tedesco potrà inoltre cercare di centrare un importante obiettivo personale.

OBIETTIVO – Yann Bisseck è una delle rivelazioni dell’Inter. Quando chiamato in causa, infatti, ha sempre garantito prestazioni di alto livello. Segnando anche due gol, contro Lecce – a San Siro – e Bologna in trasferta. Nello sprint finale per i nerazzurri, la sua presenza sarà fondamentale, vista la situazione legata alla possibile stangata a Francesco Acerbi, oltre all’infortunio di Stefan de Vrij. Rimasto tra i pochi ad Appiano Gentile per allenarsi in queste due settimane di preparazione per la gara contro l’Empoli, Bisseck si prepara a veder aumentare il suo minutaggio in campo. Con un obiettivo personale da raggiungere: pilastro della Germania Under 21, adesso Bisseck potrà addirittura puntare alla Nazionale Maggiore. Chiaramente non sarà facile, visto che non è arrivata la chiamata per questa sosta. Ma sognare non costa nulla e – in vista dell’Europeo che si disputerà proprio in Germania – un finale di campionato di alto livello può aprire porte impensabili.