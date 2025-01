Bisseck per sostituire Acerbi? Inter pensa a soluzione a costo 0

Yann Bisseck sta accelerando per rientrare al più presto dall’infortunio che lo tiene lontano dal campo dalla finale di Supercoppa Italiana Inter-Milan. Il tedesco potrebbe rappresentare, all’occorrenza, il “sostituto” di Francesco Acerbi fino all’estate.

IL PUNTO – Yann Bisseck sta lavorando per superare più rapidamente possibile il problema all’adduttore della coscia sinistra rimediato in Inter-Milan di Supercoppa Italiana. L’importanza del calciatore tedesco nella squadra di Simone Inzaghi, amplificata negli scorsi mesi dall’esigenza di sostituire l’infortunato Benjamin Pavard, resta ancora molto elevata a causa di un problema che si sta protraendo da mesi nella retroguardia del club nerazzurro. Il riferimento è al caso di Francesco Acerbi, che salterà sia la trasferta di Praga che quella di Lecce. Causando così non poche preoccupazioni per la tenuta di Stefan De Vrij, chiamato da mesi agli straordinari a causa dell’assenza di sostituti nel suo ruolo.

Bisseck ‘vice-De Vrij’? Opzione che Inzaghi contempla per la sua Inter

LO SCENARIO – In questo scenario, l’Inter deve decidere con attenzione quale soluzione intraprendere in vista dei prossimi sei mesi che precederanno la finestra estiva di calciomercato: ricorrere al mercato per acquistare una figura su cui puntare per il futuro; ricorrere al mercato per puntare su un “tappabuchi” per colmare l’eventuale persistente lacuna in difesa; fare ricorso a una “soluzione fatta in casa”.

NUOVO BISSECK – In quest’ultimo senso, Bisseck potrebbe rappresentare il profilo ideale per sopperire all’assenza di Acerbi nella posizione di difensore centrale. Come da lui provato quando schierato al centro della difesa, il calciatore tedesco può interpretare in maniera ottimale tale ruolo grazie alla propria abilità nei duelli aerei e alla sua fisicità. Per queste ragioni, non è da escludere la possibilità che Inzaghi trovi nella propria rosa il sostituto di colui che ha rappresentato un pilastro della difesa nerazzurra scudettata.