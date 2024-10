Bisseck alternativa a sinistra, segnale Inter per Buchanan (e Darmian)

Come già visto in occasione delle gare contro Udinese e Roma – seppur per un solo spezzone – Simone Inzaghi si prepara a schierare Yann Bisseck sulla sinistra della difesa per la sfida tra Inter e Young Boys di UEFA Champions League. Un chiaro segnale anche a Tajon Buchanan e Matteo Darmian

SOLUZIONE A SINISTRA – Una novità di questa stagione mostrata da Simone Inzaghi è sicuramente la decisione di schierare Yann Bisseck sul lato sinistro del suo terzetto difensivo. Una soluzione tattica già vista per uno spezzone di partita sia in occasione della trasferta contro l’Udinese, sia la scorsa domenica sul campo della Roma. Una decisione, quella del tecnico nerazzurro, necessaria per aumentare le alternative in rosa a sua disposizione. Specialmente in un periodo della stagione pieno di impegni e che ha mostrato anche qualche difficoltà nella gestione delle energie. Ne è un chiaro esempio il doppio infortunio di Roma-Inter, con i forfait di Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu.

Yann Bisseck da destra a sinistra, chiaro segnale per la gestione di Inzaghi sulle fasce dell’Inter

SCELTE SULLE FASCE – Le prove di Yann Bisseck sulla sinistra della difesa portano anche a una serie di valutazioni sulle due fasce. Con il tedesco a diventare, di fatto, il secondo di Alessandro Bastoni in difesa, Carlos Augusto diventerà (o meglio, tornerà) il secondo di Federico Dimarco sulla fascia sinistra. Una doppia alternativa permessa dal rientro lampo di Tajon Buchanan dopo il grave infortunio subito in estate alla gamba. Il canadese torna infatti in pianta stabile sulla destra ad alternarsi con Denzel Dumfries. E il tutto si completa con Matteo Darmian non più esterno a tutta fascia, ma nuovamente come terzo di destra alle spalle del titolare Benjamin Pavard, nel ruolo in cui ha dato il suo meglio nelle ultime stagioni in nerazzurro. Insomma, una serie di incastri permessi dallo spostamento di Yann Bisseck a sinistra. Necessario, in una stagione così fitta di impegni.