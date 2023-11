Bisseck, senza Bastoni e Pavard tocca a te! Vicina un’altra chance

Yann Aurel Bisseck finalmente avrà lo spazio che si sta ritagliando all’Inter con il passare del tempo. Gli infortuni degli altri lo stanno aiutando, ora Simone Inzaghi è costretto a chiamarlo in causa.

SPAZIO – Yann Aurel Bisseck: lui sarà l’uomo in più di Simone Inzaghi alla ripresa delle partite dalla sosta. Il difensore non ha giocato tantissimo in questa prima parte di stagione. I minuti finali dell’esordio in campionato contro il Monza poi i quarantacinque minuti di Salisburgo in Champions League. Il tedesco ha lavorato tanto, il tecnico nerazzurro lo ha riconosciuto e ha cominciato a vederlo come una risorsa importante. A Bergamo anche doveva entrare, alla fine per necessità non è stato più scelto.

Bisseck, una partita sul calendario

PROSSIME SETTIMANE – Alessandro Bastoni ha subito un risentimento muscolare al polpaccio destro, molto probabilmente salterà Juventus, Benfica e Napoli. Il titolare dovrà lasciare spazio agli altri sia con l’Italia che con l’Inter. Non sarà direttamente Bisseck a sostituirlo, Inzaghi contro i bianconeri sceglierà sicuramente Stefan de Vrij, Matteo Darmian e Francesco Acerbi spostato a sinistra. Yann Bisseck potrebbe però essere la prima scelta come braccetto a Lisbona con il Benfica, in una partita in cui l’Inter ha poco da dare vista la qualificazione già matematica agli ottavi di finale di Champions League. Sarebbe tra l’altro paradossale vedere il tedesco avere molto più spazio in Europa che in campionato. Inzaghi ha bene in mente le priorità di questa stagione: la prima è la seconda stella!