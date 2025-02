Bisseck sempre più importante! Milan-Inter porta il suo marchio

Yann Aurel Bisseck è diventato sempre più importante per Simone Inzaghi. Il suo marchio e l’impatto su Milan-Inter è stato piuttosto evidente.

INGRESSO DECISIVO! – Yann Aurel Bisseck è stato decisivo nel derby tra Milan e Inter. Il difensore ha avuto modo di essere un giocatore chiave anche per quanto riguarda la produttività offensiva. Nonostante un Benjamin Pavard in formato super il tedesco non lo ha fatto rimpiangere e ha saputo trovare il modo per diventare altrettanto importante. Bisseck, più che entrare per difendere, è stato inserito per dare maggiore spinta sulla destra e Simone Inzaghi ha avuto assolutamente ragione.

Bisseck decisivo in Milan-Inter! La partita

PRESTAZIONE – Bisseck ha dato una grande mano ad Inzaghi per riprendere il derby. Il difensore ha avuto anche tanta sfortuna perché avrebbe potuto timbrare il cartellino nel secondo tempo. Sugli sviluppi di corner ha colpito un palo che ancora adesso grida vendetta. Dopo però ha avuto la pazienza giusta per risultare decisivo in un altro modo. Il difensore, o attaccante in Milan-Inter, ha fornito la palla perfetta a Nicola Zalewski per la sponda su Stefan de Vrij. Di sinistro Bisseck ha trovato precisamente l’esterno polacco sul secondo palo dimostrando quanto può essere importante anche a partita in corso.