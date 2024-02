Bisseck, riecco il Lecce! Altra opportunità per crescere: un obiettivo

Bisseck, domani sera in Lecce-Inter, potrebbe ritrovare una maglia da titolare. Proprio contro i salentini il tedesco ha trovato la sua prima, e fin’ora unica, rete in nerazzurro

CAMBIO – L’Inter capolista sarà di scena domani al Via del Mare per il match contro il Lecce. Occasione per Inzaghi per far rifiatare qualche titolare, visti i numerosi impegni che attendono la squadra fra recuperi, campionato e Champions League. Fra i cambi previsti appare certa la staffetta fra Pavard e Bisseck con il tedesco che, dopo quasi un mese, ritroverà la maglia da titolare. Proprio contro i salentini, all’andata, il difensore ha trovato il suo primo, e ad oggi unico, gol con la maglia dell’Inter: altra occasione quindi per crescere e portare avanti un obiettivo ben preciso.

OCCASIONE – Pavard, nelle ultime settimane, è stato semplicemente sontuoso: un giocatore che ha dimostrato di essere un valore aggiunto nella rosa di Inzaghi. Toccherà a Bisseck non far rimpiangere il francese come già fatto, per altro, nel periodo in cui il numero 28 non era a disposizione per l’infortunio al ginocchio. La sfida col Lecce non va assolutamente sottovalutata: la strada verso l’obiettivo è ancora lunga e servirà l’aiuto di tutta la rosa, a cominciare da Bisseck.