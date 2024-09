Bisseck alla prova del 9 con l’Inter? Inzaghi pensa alla mossa a sorpresa

Yann Bisseck potrebbe essere schierato da Simone Inzaghi dal primo minuto della sfida di Champions League tra Manchester City e Inter.

POSSIBILE OCCASIONE – Yann Bisseck non è stato più impiegato dal tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dopo la prova insufficiente contro il Genoa, nella quale un suo fallo di mano ha causato il rigore decisivo per il pareggio definitivo del Grifone. Ora, l’allenatore piacentino potrebbe inserirlo dal primo minuto contro il Manchester City, in quella che sarà una sfida dall’elevato significato simbolico tra le due compagini che si sono contese la finale di Champions League del 2022-2023.

Manchester City-Inter, l’opportunità della vita per Bisseck? Inzaghi ci pensa

LO SCENARIO – Inzaghi ha spesso sottolineato di essere entusiasta del rendimento e dei progressi che sta costantemente compiendo il difensore tedesco. Oltre alle qualità tecniche, spicca la personalità con cui il classe 2000 affronta qualsiasi match a prescindere dal tenore dell’avversario. Il difensore nerazzurro tende a guardare in avanti ogni qual volta sia in possesso del pallone, preferendo impegnarsi nella costruzione dell’azione offensiva invece che agire in maniera prettamente conservativa passando il pallone in orizzontale o trasferendo la sfera al portiere Yann Sommer. A ciò si aggiunge una predisposizione al lavoro e al sacrificio per migliorarsi costantemente, come espressamente desiderato dal tecnico piacentino. Anche per questa ragione, una sua titolarità contro il Manchester City non può essere esclusa.