Bisseck si è preso l’Inter. Una lezione per il futuro

Yann Bisseck è uno dei protagonisti di questa prima fase della stagione dell’Inter. Il caso del tedesco, arrivato con speranze per il futuro ma mancate certezze per il presente, può servire da modello per le prossime sessioni di mercato.

LA STRATEGIA – Yann Bisseck ha rappresentato l’esempio più fulgido della svolta “verde “ in materia di mercato, parzialmente avviata dall’Inter nello scorso anno e rafforzata con l’arrivo di Oaktree. Se da un lato il contributo dei “senatori” ai successi recenti dei nerazzurri non può essere dimenticato, dall’altro la dirigenza dei meneghini è consapevole del fatto che i trionfi futuri devono essere costruiti nell’oggi. Così, acquisti come quello di Bisseck e potenzialmente, Tomas Palacios, fungono da attuazioni concrete del nuovo disegno elaborato dall’Inter.

Bisseck è una certezza. Palacios si auspica di seguirne le orme all’Inter

LO SCENARIO – Nelle limitate apparizioni effettuate in maglia nerazzurra, Palacios ha mostrato una dote su tutte: la spiccata personalità. Sia contro l’Empoli, in Serie A, che contro l’Udinese, in Coppa Italia, l’argentino non ha rinunciato a proseguire sulla fascia le azioni offensive da lui avviate. La cattiveria agonistica che lo caratterizza si associa a una forza fisica e una qualità palla al piede tali da garantirgli un patrimonio importante sul quale costruire il proprio futuro.

RUOLO DIVERSO – Diverso è il ruolo, ma medesima la ragione alla base dell’interesse nerazzurro, nel caso di Nico Paz. L’argentino, che il Real Madrid intende riscattare dal Como al termine della stagione, viene visto dall’Inter come un calciatore dal futuro brillante. Javier Zanetti lo sponsorizza, conscio delle ampie possibilità di un’affermazione del classe 2004 nel contesto internazionale. A prescindere da come si evolverà tale situazione di mercato, la certezza è data dal nuovo modo di agire sul mercato da parte della dirigenza nerazzurra. Nella consapevolezza che un futuro vincente si costruisce nel presente.