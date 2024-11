Bisseck il presente e il futuro dell’Inter? Varie opzioni sul tavolo

Yann Bisseck rappresenta uno dei protagonisti di questo inizio di stagione dell’Inter, incarnandone virtù e difetti. Sul suo futuro questo può essere detto.

LA SITUAZIONE – Yann Bisseck ha disputato da titolare l’ultima sfida di Champions League tra l’Inter l’Arsenal. Il tedesco ha probabilmente giocato la sua miglior partita da quando indossa la maglia nerazzurra, mostrando un’attenzione in fase difensiva costante per tutto l’arco dell’incontro. Con l’apice dell’abnegazione e dell’impegno in copertura rappresentato dall’intervento provvidenziale su Kai Havertz nel secondo tempo del match. Le sue qualità sono sempre state note a tutti, ma quel che gli veniva chiesto era di mostrarle in maniera continua durante una sfida.

Bisseck e il rendimento contro l’Arsenal: spia per il futuro… ma l’Inter come la pensa?

I PRESUPPOSTI – La crescente centralità assunta da Bisseck nel contesto dell’Inter di Simone Inzaghi corrisponde a una volontà molto chiara del tecnico piacentino sul piano tattico. La presenza del difensore tedesco, infatti, sta progressivamente assumendo un carattere multiforme. Che sia da braccetto destro, braccetto sinistro o eccezionalmente centrale, l’ex Aarhus sta garantendo un’affidabilità che costituisce la chiave con cui leggere le ultime scelte di Inzaghi.

LO SCENARIO – Ciò induce a pensare che non sia più opportuno parlare di “titolare” o “riserva”, nel caso di Bisseck come in quello di Piotr Zielinski, in quanto Inzaghi ci ha insegnato a ragionare superando i vecchi schemi. Il numero di impegni da affrontare nel corso della stagione, così come la frequenza con cui si dovrà giocare nel corso della settimana, rende necessario poter contare su ben più di 11 titolari.

IL CALCIOMERCATO – Il ragionamento relativo all’importanza di Bisseck per l’Inter attuale non deve essere trasposto sul piano del mercato. I nerazzurri, infatti, contemplano la possibilità di cedere il difensore in caso di offerte ritenute adeguate rispetto al suo valore. Considerando il suo acquisto, arrivato l’anno scorso, per 7,5 milioni di euro, poter effettuare una consistente plusvalenza nel mercato in uscita è sicuramente un’ipotesi che l’Inter non disdegnerebbe. Con la Premier League che potrebbe voler affondare il colpo per il suo profilo.