Bisseck, dal precampionato a Genoa-Inter: il futuro passa da qui

Yann Bisseck è senza ombra di dubbio il giocatore che nel precampionato nerazzurro ha mostrato la maggior condizione. Tanto da essere tra i papabili titolari per Genoa-Inter di questa sera. Un passo da cui passerà tanto del suo futuro in squadra.

PASSI AVANTI – Yann Bisseck continua con il suo percorso di crescita impressionante, iniziato già la scorsa stagione e che lo ha portato anche a trovare la via del gol nelle gare contro il Lecce (2-0, in casa) e il Bologna (0-1, in trasferta). Il difensore tedesco, complice anche l’assenza di tanti dei titolari dopo gli impegni con le nazionali, è stato uno dei punti fermi della difesa di Simone Inzaghi nel precampionato. E lui ha preso la palla al balzo, sfruttando l’occasione concessagli e mettendo in difficoltà il tecnico proprio nelle gerarchie per la difesa. Perché, dicendolo chiaramente, un giocatore così in forma è difficile da panchinare. Quantomeno nelle prime uscite.

Bisseck si prende una maglia da titolare per Genoa-Inter: occhi al futuro

TITOLARE – E infatti Yann Bisseck sarà uno dei titolari della difesa che il tecnico schiererà per Genoa-Inter di questa sera, a scapito con ogni probabilità di Benjamin Pavard che, almeno al momento, resta comunque il titolare designato. Anche se tutto dipende proprio dal tedesco: una sua prestazione convincente anche questa sera creerà ulteriori grattacapi a livello di gerarchie, ma anche possibili soluzioni. Si parla infatti della possibilità di spostare, all’occorrenza, lo stesso Pavard al centro della difesa, permettendo a Francesco Acerbi di avere più turni di riposo durante la stagione rispetto a quanto visto nelle ultime stagioni. Insomma, il precampionato è solo il primo passo. Ora tanto del futuro di Bisseck passa da Genoa-Inter di questa sera.