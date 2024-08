Bisseck pensa al futuro. Dagli errori si cresce, l’Inter lo sa

Yann Bisseck è sceso in campo con la maglia da titolare nella sfida di ieri pomeriggio contro il Genoa. Il difensore tedesco ha sfruttato l’ottimo precampionato con Simone Inzaghi che ha voluto dargli una chance.

ERRORI – Non sarà di certo un errore o una distrazione per poter giudicare Yann Bisseck alla prima uscita stagionale dell’Inter in Serie A. Il giovane difensore, dopo un ottimo precampionato, è stato premiato da Simone Inzaghi con una maglia da titolare nella sfida contro il Genoa a Marassi. Partita importantissima per il tedesco che voleva fare bella figura anche davanti ai manager di Oaktree. Lo stesso fondo, nel corso del mercato estivo, ha più volte spiegato che i profili alla Bisseck sono quelli che più piacciono a questa nuova proprietà statunitense. E lo ha ribadito ieri nel pre-partita anche il CEO Beppe Marotta. Il numero uno dei nerazzurri ha spiegato che in questi ultimi giorni di mercato si guarderà con attenzione ai giovani profili in stile Bisseck.

Bisseck-Inter, un futuro insieme

INTERESSE – Nella partita di ieri contro il Genoa, Yann Bisseck ha provato a restare concentrato nonostante un avvio complicato. Sul primo gol dei liguri il tedesco è rimasto disorientato, nel finale invece altra clamorosa distrazione che ha regalato il rigore del definitivo 2-2 confezionato poi da Messias sulla ribattuta. Da questa gara però la grande occasione di poter ripartire e dimostrare che gli errori in Liguria siano stati solo un piccolo intoppo di percorso. E anche Simone Inzaghi lo sa che ha sempre difeso Bisseck anche nel corso della passata stagione. Allo stesso tempo, l’ex Aarhus è stato il nerazzurro più richiesto nel corso della sessione estiva, con l’interesse del Real Madrid e la super offerta presentata dal West Ham e rispedita al mittente.