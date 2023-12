Bisseck nota lieta di Inter-Bologna: nuova certezza in costruzione

Yann Bisseck figura a pieno titolo tra i migliori in campo di Inter-Bologna (1-2 DTS), ottavo di finale di Coppa Italia. Il difensore tedesco conferma la crescita, e non solo in fase di copertura.

COLOSSO SOLIDO – Yann Bisseck parte titolare anche in Inter-Bologna e conferma le aspettative pre-partita. Il tedesco classe 2000 si disimpegna sul centro-destra della difesa nerazzurra, disputando una prova di grande solidità (qui la sua pagella). Non va mai in difficoltà contro l’attacco emiliano (vince 2 contrasti su 3), che fino al momento della sua uscita (all’inizio dei tempi supplementari) si vede raramente dalle parti dell’area dell’Inter. E questo permette a Bisseck di portare i suoi talenti più avanti. Per la grande sorpresa di tutti.

NIENTE PAURA – Bisseck conferma di trovarsi pienamente a suo agio col pallone tra i piedi. E iniziano a capirlo anche i compagni, che si affidano spesso a lui. Tanto che il numero 31 chiude Inter-Bologna con 81 tocchi, il terzo valore più alto tra i nerazzurri (fonte: report ufficiale della Lega Serie A). Ma soprattutto è il giocatore più preciso tra gli uomini di Simone Inzaghi, completando 68 dei 74 passaggi tentati. Nella fase di supporto alla costruzione offensiva dimostra inoltre di destreggiarsi bene nello stretto, facendo valere il suo fisico possente nella difesa (e successivo smistamento) del pallone. Avere affianco un professore di equilibrio come Matteo Darmian è poi la condizione migliore per permettere a Bisseck di giocare in totale tranquillità, avendo sempre un compagno su cui appoggiarsi e ripiegare. In sintesi, Bisseck è una valida opzione per l’Inter, e questa è forse l’unica notizia positiva della serata di ieri.