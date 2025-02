Bisseck, necessaria moderazione nei giudizi! All’Inter un percorso regolare

Yann Bisseck sta trovando meno spazio all’Inter, nell’ultimo periodo, rispetto a quanto avvenuto nella prima parte della stagione. Ciò non deve però influire sui giudizi espressi nei suoi riguardi.

IL PUNTO – Yann Bisseck è stato uno dei calciatori più positivi della prima parte di stagione dell’Inter. La sua crescita nell’applicazione mentale per tutto l’arco della partita, unita a una duttilità molto utile al tecnico Simone Inzaghi per sopperire alle varie defezioni verificatesi nel corso dell’annata, ne ha determinato una rinnovata importanza nello scacchiere dell’allenatore piacentino. Ora, con il ritorno di Benjamin Pavard a una condizione psicofisica ottimale, il tedesco ha però visto ridursi il suo spazio nella compagine nerazzurra.

Bisseck-Inter e il metro da adottare nei giudizi

LA MODERAZIONE – In questo contesto, è opportuno evitare di farsi trascinare in giudizi distanti dalla corretta osservazione della realtà. Così come il rendimento di Bisseck nella prima parte di stagione non doveva indurre a pensare che Pavard sarebbe stato relegato in pianta stabile a un rango di comprimario, allo stesso modo è opportuno evitare di assumere un punto di vista immediato in merito all’utilità del tedesco nelle rotazioni dell’Inter.

IL RAGIONAMENTO – Bisseck, in tal senso, rappresenta un’importante risorsa a disposizione dell’Inter di Inzaghi per il presente e il futuro. La sua presenza nel club nerazzurro, rafforzata dal rinnovo del contratto siglato nel corso di questa stagione, non è al momento in discussione. I nerazzurri confidano su di lui per proiettare la propria forza anche nelle prossime annate, consapevoli di quanto il lavoro del tecnico piacentino stia contribuendo a plasmare un pilastro del reparto arretrato del futuro.