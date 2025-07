Bisseck incedibile? Inter ha un’idea per il presente e il futuro

Yann Bisseck non è considerato incedibile dall’Inter in questa finestra estiva di mercato. Per lasciarlo partire, però, chiede che sia soddisfatta una premessa iniziale.

IL PUNTO – Yann Bisseck ha avuto una stagione di alti e bassi all’Inter. Alle tante note positive, coincise con la sua crescente importanza nello scacchiere dell’allora tecnico Simone Inzaghi, si sono infatti aggiunti alcuni svarioni difensivi che sono costati punti preziosi alla compagine nerazzurra. Pur consapevole dei margini di crescita del tedesco, quindi, la società meneghina si considera disponibile a prendere in esame eventuali offerte per il suo cartellino. Con una base di 35 milioni di euro con la quale qualsiasi pretendente dovrà misurarsi.

Bisseck, permanenza a rischio? La strategia dell’Inter

DUPLICE ATTEGGIAMENTO – Se da un lato l’Inter considera Bisseck come un difensore in costante crescita, la cui carta d’identità lo rende un profilo ideale per la “linea giovanile” di Oaktree, dall’altro i nerazzurri non rinunciano a considerazioni di natura economica. Considerando il suo acquisto per una cifra pari a 7 milioni di euro, il tedesco potrebbe rappresentare una pedina molto interessante ai fini di una plusvalenza da conseguire in questa sessione di mercato. Una sua cessione a 35 milioni aiuterebbe così in maniera significativa le casse del Club nerazzurro, fungendo da presupposto per un nuovo investimento in difesa. Il quale, ovviamente, risponderebbe alla voce “giovane, futuribile e già abbastanza maturo per incidere all’Inter”.