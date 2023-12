Bisseck insegna l’arte di saper cogliere le opportunità: la crescita all’Inter

Yann Bisseck si fa strada nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Dalla panchina al gol contro il Lecce: ecco cosa è accaduto in questi primi mesi con l’Inter.

SALITA – Tempo, dedizione, pazienza, opportunità: sono questi alcuni dei passaggi fondamentali attraverso i quali è possibile guadagnare forza e fiducia per compiere il passo in più. È così che Yann Aurel Bisseck in questi mesi all’Inter è riuscito a salire il gradino, fino a raggiungere il vertice delle gerarchie di Simone Inzaghi. A facilitare la scalata del tedesco sono stati, certamente, i problemi riscontrati dai nerazzurri sulla fascia destra nell’ultimo periodo. Prima l’infortunio di Benjamin Pavard, poi i dolori insistenti di Juan Cuadrado e, infine, il risentimento muscolare di Denzel Dumfries. Il jolly Matteo Darmian ha dovuto, necessariamente, scalare in avanti, lasciando scoperto in difesa un posto preziosissimo, che Bisseck non ha voluto lasciarsi scappare.

SPAZIO – Fino a quando l’Inter è rimasta integra, Simone Inzaghi ha chiamato in causa ben poco Bisseck. Tant’è che molto spesso i tifosi, curiosi di vedere il giovane difensore all’opera, lo hanno invocato a gran voce. Per il tedesco all’inizio della stagione c’è stato spazio: solo pochi minuti, a gara in corso, in campionato. La maglia da titolare è arrivata grazie al turnover nerazzurro in Champions League, precisamente nel ritorno col Benfica. Poi, la luce nelle ultime tre sfide dell’Inter in Serie A: Udinese, Lazio, Lecce. E, nel frattempo, anche contro il Bologna in Coppa Italia.

I FRUTTI – È a questo punto che si ritorna al concetto di opportunità. Perché se Bisseck ha potuto mettersi in mostra è, nella sfortuna degli eventi, grazie agli infortuni dei suoi compagni interisti. C’è da dire, però, che non tutti sono in grado di cogliere le occasioni che il destino mette di fronte. Soprattutto se si tratta di un giovanissimo, classe 2000, che col campionato italiano non si è mai misurato e che nel gruppo di Inzaghi è appena arrivato. Eppure, Bisseck ha sorpreso tutti: la timidezza è scomparsa, insieme alla paura. In campo si sono viste, invece, intraprendenza, sicurezza, voglia di dimostrare. Partita dopo partita il difensore ha conquistato allenatore, compagni e anche tifosi: il gol contro il Lecce, dopo la traversa beccata poco prima, è il frutto di quel lavoro. Ma anche l’acerbo inizio di tanto altro che ancora può – e deve – accadere.