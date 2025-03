Bisseck in Inter-Feyenoord ha la tranquillità del veterano

Inter-Feyenoord ha visto tra i suoi protagonisti silenziosi anche Bisseck. Il tedesco, schierato a sinistra, ha fornito una prova costante e solida.

PROTAGONISTA COSTANTE – Bisseck continua ad essere un protagonista della stagione dell’Inter. E il livello che ormai ha raggiunto è tale che le sue prestazioni non fanno più notizia. Il tedesco infatti ha ormai abituato sia a sfornare ottime prestazioni che ad adattarsi a più ruoli. Non per questo però va ignorato ciò che fa. Come ad esempio la sua partita in Inter-Feyenoord.

DA DESTRA A SINISTRA – Bisseck era reduce da un’ottima prestazione in Inter-Monza, dove Inzaghi lo ha sfruttato in chiave offensiva come braccetto di destra, trovando con lui una svolta. Col Feyenoord invece è partito titolare come braccetto di sinistra, fornendo una prestazione con un contributo completo. Difesa, impostazione e anche presenza oltre la metà campo.

PRESENZA IMPORTANTE – Questa è la mappa dei tocchi del tedesco presa da Whoscored:

Bisseck è stato uno dei primi motori dell’impostazione, creando con Sommer e Acerbi una fitta rete di scambi. In totale i suoi tocchi sono 74, uno in meno del compagno di reparto, con cui ha dimostrato un’ottima intesa a livello di movimenti e di cambiamenti tattici tra linea a tre e linea a quattro. Pur giocando a sinistra, quindi in un ruolo meno abituale. I passaggi sono 61, realizzati al 94%. Poi c’è il contributo difensivo, con 3 contrasti, 3 tackle, 2 intercetti, 5 respinte e 3 tiri bloccati. Una prova solida, di cui nessuno parla perché ci stiamo abituando.