Bisseck in Empoli-Inter nuovo jolly? Due indizi per il futuro

Yann Bisseck ha giocato da titolare in Empoli-Inter e ha cambiato tre ruoli nel corso dei novanta minuti in campo. Simone Inzaghi ha dato due indizi sul futuro del calciatore tedesco.

TITOLARE – Yann Bisseck ha tutt’altra importanza rispetto alla scorsa stagione. Mentre all’inizio della sua esperienza in nerazzurro ha dovuto sopportare tantissima panchina adesso il suo ruolo è molto più centrale. Oggi in Empoli–Inter Bisseck ha iniziato dal primo minuto e giocato tutto il match. Il difensore ha iniziato da braccetto di destra, ma non ha proseguito l’intera gara in quel ruolo. Simone Inzaghi lo ha sfruttato come un jolly vero e proprio, il motivo è chiaro e ci sono due indizi sul futuro.

Bisseck e gli indizi dietro Empoli-Inter

CAMBI – Bisseck ha cambiato per la prima volta ruolo al minuto 65, prendendo il posto di Alessandro Bastoni e spostandosi a sinistra con Benjamin Pavard nella sua precedente posizione a destra. Come accaduto già nelle scorse settimane il tedesco ha giocato anche dall’altra parte del campo, confermando che sarà lui il vice-Bastoni fino a quando Tomas Palacios non sarà pronto. Carlos Augusto verrà utilizzato esclusivamente come esterno e questo è il primo indizio.

NOVITÀ – Non sappiamo se sia veramente un caso la scelta di oggi di Inzaghi, ma nei dieci minuti finali con l’esordio di Palacios Bisseck è stato spostato al centro della difesa. È la prima volta che succede in questa stagione e addirittura la prima volta da quando è arrivato in nerazzurro. Tra Pavard e Bisseck l’allenatore ha scelto il secondo per prendere la posizione centrale. La mossa è stata fatta con risultato al sicuro, ma nel futuro potrebbe diventare una soluzione? Se Francesco Acerbi e Stefan de Vrij si mostreranno ancora fragili fisicamente (l’età non mente), Inzaghi darebbe ancora le chiavi del centro del reparto a Bisseck!