Bisseck e la Germania, ambizione che fa felice l’Inter: ecco perché

In una recente intervista, Yann Bisseck ha dichiarato la sua ambizione nel voler giocare con la maglia della Germania. Una scelta, la sua, che fa felice anche l’Inter. Il motivo? Poter contare su un giocatore ambizioso e con la voglia di raggiungere una delle principali nazionali al mondo grazie alle prestazioni in nerazzurro

AMBIZIONE – Non ha dubbi Yann Bisseck, che alla domanda su quale nazionale voglia scegliere di rappresentare tra Germania e Camerun sceglie la prima. Il difensore si è messo proprio in luce grazie alle sue prestazioni nelle giovanili della rappresentativa tedesca e adesso vuole giocarsi le sue carte per arrivare anche in Nazionale Maggiore. Una scelta che denota grande ambizione da parte dello stesso Bisseck, le cui prestazioni stanno migliorando di partita in partita. E che anche contro il Parma venerdì potrà far vedere. Già, perché l’infortunio di Benjamin Pavard gli permetterà di raccogliere altre presenze da titolare tra Serie A e Champions League. Ben sapendo che per raggiungere il suo obiettivo – ovvero la nazionale tedesca – dovrà dare il massimo proprio in maglia Inter.

SODDISFAZIONE – L’Inter può sicuramente essere soddisfatta dall’ambizione di uno Yann Bisseck che non pecca sicuramente di personalità. Una caratteristica importante per poter indossare la maglia nerazzurra. Il tedesco sta facendo passi importanti fin dal suo arrivo a Milano due estati fa, prelevato dall’Aarhus in Danimarca. Le prime presenze da titolare, i gol (come quello contro il Lecce a San Siro la scorsa stagione), la capacità di giocare sia a destra che a sinistra. E il rinnovo di contratto annunciato poche settimane fa, che lo blinda di fatto all’Inter. Soddisfazione, insomma. Con Bisseck che proprio grazie alla maglia nerazzurra potrà giocarsi al meglio le sue carte e provare a realizzare il suo grande sogno.