Bisseck, c’è una ‘Fatal Genova’ da cancellare: 2 chance con l’Inter

Bisseck non si vede dalla partita di esordio contro il Genoa. Ma quando giocherà di nuovo con l’Inter? Occhio a due partite.

PANCHINA – Bisseck e la “Fatal Genova“. Sì, perché è dalla prima giornata di campionato che il tedeschino del 2000 non si vede più in campo con la maglia dell’Inter. Dopo un precampionato da otto in pagella, l’esordio ufficiale non è stato dei migliori: dormita sul primo gol del Genoa (complice anche Yann Sommer) e maldestro tocco di mano allo scadere per il pareggio definitivo poi di Messias. Da lì in avanti, Bisseck non ha visto più campo, con Benjamin Pavard sempre e comunque titolare sia contro il Lecce che contro l’Atalanta una settimana più tardi. In entrambi i casi, l’Inter ha chiuso la partita senza subire gol. Pavard, ad oggi, dà molte più garanzie e sicurezze rispetto al tedesco, ma il futuro all’Inter è comunque dalla sua parte. Ma quando si rivedrà in campo?

Quando si rivedrà Bisseck con l’Inter: opzionate due gare

CHANCE – Di certo, la mancata convocazione di Pavard con la Francia non ha giovato allo stesso Bisseck. Il francese, infatti, è rimasto ad Appiano Gentile con gli altri compagni e, dunque, contro il Monza sarà pronto a scendere in campo dal primo minuto. Difficilmente, Inzaghi rinuncerà all’ex Bayern Monaco, fresco e perfettamente integro per essere arruolabile già dall’inizio. L’unica chance di vedere Bisseck titolare al Brianteo dipenderà da Alessandro Bastoni. Se Inzaghi dovesse optare per un turno di riposo, allora il tedesco potrebbe candidarsi per una maglia da titolare (Carlos Augusto permettendo, meno Palacios). In ogni caso, comunque, Bisseck da qui in avanti potrà nuovamente mettersi in mostra. L’Inter giocherà ogni tre giorni e Inzaghi, per forza di cose, dovrà ruotare le sue pedine. Se non sarà col Monza, occhio alla prossima trasferta sul campo dell’Udinese a fine settembre.