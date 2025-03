Bisseck è cresciuto ed è diventato il nuovo super jolly di Inzaghi

La seconda stagione di Yann Bisseck in maglia Inter sta restituendo un giocatore decisamente cresciuto. Tanto da essere diventato un nuovo jolly per Inzaghi.

CRESCITA DI ANNO IN ANNO – Bisseck ha fatto un deciso passo in avanti nella sua seconda stagione all’Inter. Da difensore promettente, alternativa intrigante sulla destra per prospettive e interpretazione, il tedesco in fretta è diventato una delle prime opzioni di Inzaghi. Un giocatore che è normale vedere nella formazione titolare. Questo anche grazie a un fatto: la duttilità.

CAMBIAMENTO IN CAMPO – Bisseck nel suo primo anno all’Inter ha giocato in uno e un solo ruolo. Malgrado fosse arrivato con esperienza anche sulla sinistra della difesa, Inzaghi ha scelto in modo netto di schierarlo solo a destra. Un modo per facilitarne l’inserimento dandogli riferimenti precisi, fissi. Nel secondo anno questo però è cambiato in fretta. Il tecnico infatti ha responsabilizzato il giocatore, chiedendogli non solo di alzare il suo rendimento, ma anche di adattarsi ad altri ruoli. E le risposte in campo portano a dire che il tedesco ha fatto un deciso passo avanti, nel rendimento e nella comprensione del gioco. Quindi nel suo spessore complessivo.

JOLLY DI INZAGHI – Oggi infatti Bisseck non è solo un’alternativa alla pari di Pavard sulla destra della difesa. Un giocatore utile sia da titolare che dalla panchina per cercare un’interpretazione diversa. Nel corso della stagione infatti è diventato un’opzione credibile sulla sinistra. Ma poi è andato anche oltre. Fornendo buone prove sia da centrale che persino da esterno di destra sulla fascia. Uno sviluppo travolgente che lo porta ad avere un potenziale da nuovo grande jolly di Inzaghi. Una sorta di erede di Darmian, per così dire.